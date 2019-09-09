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Samsun'da bir şahıs eniştesini 8 yerinden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN’da ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesi A.U.'yu (46) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan G.T. (20), gözaltına alındı.

SAMSUN’un Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda; ablası H.U.'yu (39) ziyarete giden G.T., sokakta eniştesi ile ile tartıştığını gördü. Çiftin arasına giren G.T., iddiaya göre, bu kez eniştesi A.U. ile tartıştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen G.T., belinden çıkardığı bıçakla eniştesi U.A.'ya saldırdı.

8 bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.U., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan A.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. A.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, G.T. ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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