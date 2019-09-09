Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran klip

Teknofest kapsamında Tuz Gölü'nde roket yarışması düzenlendi. Üniversite ve lise gençleri en az 4 kilogram olarak tasarladıkları roketlerle ilgili Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

17-22 Eylül’de yapılacak Teknofest kapsamında roket yarışması düzenlendi. Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende üniversite ve lise gençleri en az 4 kilogram olarak tasarladıkları roketleri Tuz Gölü'nde fırlattı.

TEKNOFEST kapsamında, düzenlenen roket yarışması rekor ilgi gördü. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanında ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışmada öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler, Tuz Gölü'nden gökyüzüne fırlatıldı.

Öğrencilerin heyecanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da ortak oldu.

Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmayla ilgili twitter'dan klip yayınladı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.