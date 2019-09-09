Zonguldak'ta yabancı uyruklu kadın öldürüldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bir birahanede kayıt dışı konsomatrislik yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova (24), mekana gelen Vedat K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan Vedat K., Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe Beldesi Basat Köyü'nde yakalandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana gelen olayda; Vedat K. (38), burada kayıt dışı konsomatris olarak çalıştığı öğrenilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın bulunduğu masanın önüne geldi. Vedat K., beraberinde poşete gizlediği pompalı tüfeği çıkartarak, masada arkadaşlarıyla oturan Abdıkarımova'ya doğrultu. Masada oturanlar korku ve panikle kaçışırken, Vedat K. ise art arda tetiğe bastı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Abdıkarımova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kayıt dışı konsomatris çalıştırmaktan iş yerine tutanak tutuldu

Bu arada cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın kayıt dışı konsomatris olarak çalıştığını belirledi. Bu nedenle polisin iş yeri hakkında tutanak tuttuğu öğrenildi.

Yakalandı

Olay yerinden kaçan Vedat K., Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe Beldesi Basat Köyü'nde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor. Vedat K.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.