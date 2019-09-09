HABER /  DÜNYA

ABD 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Anadolu Ajansı

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın, bazı istihbarat bilgilerini 'kötü yönettiği' gerekçesiyle 2017'de gizli görevli Rusya yönetimi içindeki bir casusu geri çektiği iddia edildi. 

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus hükümeti içinde bulunan ve ABD'ye bilgi aktaran bir casus, Başkan Donald Trump'ın 'yanlış istihbarat politikası' nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. 

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı gizli istihbaratı paylaşmasının ardından alındı. 

Trump'ın toplantıda bu gizli bilgiyi paylaşması, Rus hükümeti içindeki casusun da deşifre olabileceği endişesi doğurdu ve dönemin CIA Direktörü Mike Pompeo, üst düzey yetkilileri uyardı. 

Bunun ardından casusun misyonuna son verildi.

ABD'nin, Rus hükümeti içerisindeki kilit önemdeki casusunu görevden alması, iki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği bir zamanda ABD yönetiminde birtakım zorluklara yol açtı.

Kaynaklar, ABD'nin görevden alınan casusa bir alternatifinin olmadığını belirtti.

Beyaz Saray ve CIA'den CNN'in haberine tepki

CNN'in haberinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı. 

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell ise yaptığı yazılı açıklamada, "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine cevap!
Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu
Netanyahu'dan şoke eden İran iddiası
Samsun'da bir şahıs eniştesini 8 yerinden bıçakladı
İsrail mahkemesinden Filistinli şehit cenazelerine ilişkin skandal karar
Bursa İznik Gölü'nde adacıklar oluştu
ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli'nin danışmanından Arınç'a sert tepki
Denizli'de emekli polis memuruna sopalı saldırı
Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran klip
Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Göksu'dan işten çıkarılan işçilere ziyaret
Aşure günü namazı 4 rekatlık namaz ne zaman nasıl kılınır?
Yorumlar 1 yorum