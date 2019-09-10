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Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi! Avrupa devleri onun peşinde

Fenerbahçe yönetimi, son maçlarda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Vedat Muriç'in fiyatını belirledi.

Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.

Vedat'a yakın markaj
Son olarak Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçı izleyen scoutların bugünkü İngiltere maçında da Vedat Muriç'i mercek altına alacağı öğrenildi. F.Bahçe bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

20 milyon euro
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, oyuncusunun değerini 20 milyon Euro olarak belirledi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina 25 yaşındaki golcüyü transfer etmek için plan yapmaya başladı. Ama son söz F.Bahçe'nin.

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