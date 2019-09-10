HABER /  YEREL

Aydın'da kamyonun kasasındaki boya kazanı bomba gibi patladı: 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol çizgisi çizmek için kullanılan kamyonun kasasındaki boya kazanının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

İlçe Jandarma Karakolu önünde park halindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol çizgisi çiziminde kullanılan özel bir şirkete ait 35 TUK 61 plakalı kamyonun kasasındaki sıcak boya kazanından ses geldiğini duyan işçiler kontrol etmek için kamyonun yanına gitti. 

Bu sırada, boya kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu 5 işçi yaralandı, kamyonun kasasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Yaralılar Resül Dicle, Mahir Birinci, Muammer Kef, Umutcan Korkulu ve Günay Göleç 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonun kasasındaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu, patlamanın boya kazanındaki gaz sıkışması sonucu meydana geldiği değerlendirildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı
Netanyahu'dan şoke eden İran iddiası
Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran klip
Zonguldak'ta yabancı uyruklu kadın öldürüldü
Gaziantep'te park kavgası 3 ölü 5 yaralı
ABD 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesi reddedildi
Montreal’de iki Müslüman öğretmen başörtüleri nedeniyle işsiz kaldı
Sivrisinek ısırığına iyi gelen hiç bilinmedik yöntem
Bahçeli'nin danışmanından Arınç'a sert tepki
Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu
e okul VBS nereden girilir MEB veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı
Yorumlar