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Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 2, Mardin’de 1 olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Görese bölgesinde,  Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

'SÖZDE SAVUR SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Açıklamada, "Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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