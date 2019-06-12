Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı
MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, çevik kuvvet ekipleri ve özel harekat polislerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlı adliyeye sevk edildi.
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Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, kırsalda faaliyet yürütmeye çalıştıkları önü sürülen DEAŞ üyelerine yönelik Mersin, Bursa ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Polisin gözaltına alarak sorguladığı 2'si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 4 zırhlı polis otobüsü ile geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
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