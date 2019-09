Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? MHK Başkanı Zekeriya Alp noktayı koydu

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşurken "Kesinlikle kural hatası yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor’un attığı ilk ve ikinci golle ilgili detaylı incelemelerde bulunup maçın tekrarı için başvuru yapmaya karar verdi.

''Her hakemi her maça veririm''

Çok tartışılan kural hatası itirazları ve hakem eleştirileriyle ilgili Sözcü gazetesine konuşan MHK Başkanı Zekeriya Alp, "Göreve başlarken Nihat Özdemir başkana da söyledim; her hakemi her maça veririm. Yok Fenerbahçe o hakemi istemiyor, yok Beşiktaş bunu istemiyor, Trabzon ile o hakemin sorunu var... 'Şu maçta şu, bu maçta bu' yaklaşımıyla hakem de bulamayız. Neymiş VAR bunu görmüş, öbürünü görmemiş... Biz bilimsel çalışıyoruz. Hakem 'siyah beyaz’ hata yaptıysa dinlendirilir. Gözlemci raporuna göre karar veririz. Yorumcular ortamı bilerek geriyorlar" dedi.





"Kural hatası yok"

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına kural hatası olup olmadığı sorulan Alp, "Kesinlikle kural hatası yok. Çok da güzel maç yönetti; aslan gibi yönetti. Maçta hiçbir sorun yok. Ne yapalım? Bu hakemlerle bu ligi götüreceğiz. Galatasaray maçını Palabıyık kötü mü yönetti? Meler Beşiktaş maçında kötü müydü? Hem Fener hem Beşiktaş yenildi. Galatasaray zor kazandı. Trabzon beraberliğe razı oldu. Demek ki büyük-küçük takım yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti onlar sağlıyor.





"Halis Özkahya çok iyi maç yönetti"

Bana göre kural hatası yok. Ama hukuk kuruluna başvurabilirler. Orada incelenir. Halis Özkahya çok iyi maç yönetti" değerlendirmesinde bulundu.