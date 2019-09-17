Hatay’da esrarengiz cinayet Aracında ölü bulundu

HATAY’ın Altınözü ilçesi Alakent Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, önceki gün kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Ercan Hortum, Yarseli Barajı’na akan dere yatağının 5 metre yakınında aracının içerisinde ölü bulundu.