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Mansur Yavaş söz veriyorum diyerek paylaştı AOÇ arazisiyle ilgili dikkat çeken sözler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Atatürk Orman Çiftliği’ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediyenin kazandığını duyurdu. Yavaş'ın konu ile ilgili bir sözü var.

Mansur Yavaş arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyorum dedi.

Yavaş, AOÇ ihalesini belediye iştiraki olan Metropol İmar A.Ş. kazandığını duyurarak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair de söz verdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Öte yandan Yavaş'ın bu paylaşım sosyal medyada ses getirdi. Onbinlerce  insan beğendi, yorum yaptı.

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