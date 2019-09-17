İmamoğlu talimat verdi! İETT yöneticileri metrobüse bindi

Bürokratlar metrobüse bindi

Okulun ilk haftası Edirnekapı Metrobüs Komuta Merkezi ile Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda incelemelerde bulunan bürokratlar, öğrenciler ve vatandaşlarla metrobüste seyahat etti. Sorunları ve talepleri dinleyen yöneticiler, daha sonra bazı hatlardaki otobüslere de binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı.