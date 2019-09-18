HABER /  GÜNCEL

Cem Küçük'ten FETÖ'yle ilgili korkutacak uyarı! İntikam isteyecekler

Türkiye yazarı Cem Küçük bugünkü yazısında FETÖ'cülerlerle ilgili korkutacak bir uyarı yaptı. Küçük, FETÖ kapsamında hapse atılan şüphelilerin çoğunluğunun tahliye olacağını ve bunların intikam isteyeceğini yazdı.

Küçük, "022'ye kadar peyderpey içerideki FETÖ’cülerin çoğu tahliye olacak. İçeride 10 bin kişi hariç 40 bin kişi dışarı çıkacak. Bazıları kinli çıkacaktır ve intikam isteyecektir" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında 'FETÖ yargılamalarına' değindi. 'Yüksek Yargı, FETÖ şirketleri ve içerideki FETÖ’cüler' başlıklı yazısında küçük, tahliye edilen FETÖ'cülerden bahsetti ve 2022 yılına kadar hapisteki FETÖ'cülerin 'peyderpey tahliye olacağını' iddia etti. Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

FETÖ’cülerin çoğu tahliye olacak

Bir uyarım da cezaevindeki FETÖ’cülerle alakalı. Ortalama bir FETÖ’cü 6-7 yıl ceza aldı. 10 yıl ve üstü alanlar da var. 15 Temmuz’a katılan askerler, bazı polis şefleri, yargı mensupları ve imamlar hariç 2022'ye kadar peyderpey içerideki FETÖ’cülerin çoğu tahliye olacak.

40 bin kişi dışarı çıkacak

İçeride 10 bin kişi hariç 40 bin kişi dışarı çıkacak. Bazıları kinli çıkacaktır ve intikam isteyecektir.Devlet denilen aygıt bir tehlike vuku bulmadan onu bertaraf eden yapıdır. Vücudun bağışıklık sistemi gibidir. Bağışıklık çökerse sonradan alınan tedbirler anlamsızdır.

Yazının tamamı için tıklayın...

Bugün hangi yazar ne yazdı?

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gramla üretiliyor kilosu 10 bin liraya satılıyor! Yurt dışından talep var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyada tepki çeken yazı apar topar gözaltına alındı
Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? MHK Başkanı Zekeriya Alp noktayı koydu
Dilek İmamoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar
FETÖ'nün TSK yapılanması! Tamamı muvazzaf 111 astsubay tutuklandı
Erdoğan imzayı attı: AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci'ni hızlandırın
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtan Süleyman Soylu açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
MSB duyurdu: Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını
İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı! İşte bol gollü gecenin sonuçları
Pentagon Trump’a saldırı seçeneklerini sundu!
TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 5 yaralı
Büşra Cebe Kanal D'nin Afili Aşk'ına dahil oldu! En son EDHO'da rol almıştı
Yorumlar 2 yorum