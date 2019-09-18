Cem Küçük'ten FETÖ'yle ilgili korkutacak uyarı! İntikam isteyecekler

Türkiye yazarı Cem Küçük bugünkü yazısında FETÖ'cülerlerle ilgili korkutacak bir uyarı yaptı. Küçük, FETÖ kapsamında hapse atılan şüphelilerin çoğunluğunun tahliye olacağını ve bunların intikam isteyeceğini yazdı.

Küçük, "022'ye kadar peyderpey içerideki FETÖ’cülerin çoğu tahliye olacak. İçeride 10 bin kişi hariç 40 bin kişi dışarı çıkacak. Bazıları kinli çıkacaktır ve intikam isteyecektir" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında 'FETÖ yargılamalarına' değindi. 'Yüksek Yargı, FETÖ şirketleri ve içerideki FETÖ’cüler' başlıklı yazısında küçük, tahliye edilen FETÖ'cülerden bahsetti ve 2022 yılına kadar hapisteki FETÖ'cülerin 'peyderpey tahliye olacağını' iddia etti. Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

FETÖ’cülerin çoğu tahliye olacak

Bir uyarım da cezaevindeki FETÖ’cülerle alakalı. Ortalama bir FETÖ’cü 6-7 yıl ceza aldı. 10 yıl ve üstü alanlar da var. 15 Temmuz’a katılan askerler, bazı polis şefleri, yargı mensupları ve imamlar hariç 2022'ye kadar peyderpey içerideki FETÖ’cülerin çoğu tahliye olacak.

40 bin kişi dışarı çıkacak

İçeride 10 bin kişi hariç 40 bin kişi dışarı çıkacak. Bazıları kinli çıkacaktır ve intikam isteyecektir.Devlet denilen aygıt bir tehlike vuku bulmadan onu bertaraf eden yapıdır. Vücudun bağışıklık sistemi gibidir. Bağışıklık çökerse sonradan alınan tedbirler anlamsızdır.

Yazının tamamı için tıklayın...

Bugün hangi yazar ne yazdı?