Gramla üretiliyor kilosu 10 bin liraya satılıyor! Yurt dışından talep var
Arı kovanlarından gram gram sağılarak elde edilen arı sütüne Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep oldukça yüksek. Karadenizde üretilen arı sütünün ilerleyen zamanlarda ihraç edilmesi planlanıyor.
Her yıl nisan ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılarak uygun ortamlarda muhafaza ediliyor. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında gelen arı sütü, bir petekten tek seferde en fazla 10 gram alınabilmesi için 4 günlük işlem gerekiyor.
Zorlu zahmet ve emek isteyen işlemlerin ardından sağılan arı sütü, özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılarak, dondurucuda muhafaza ediliyor.
Piyasada ‘arı sütü’ adında sahte ürünler bulunabiliyor
Bazı ürünlerde olduğu gibi piyasada sahtesi de bulunan arı sütü, birçok faydasının yanında ölü hücreleri canlandırmasıyla biliniyor. Gramı 10 lira, kilogramı ise 10 bin liraya satılan, bazı doktorların tedavi sürecinde tavsiye de ettiği arı sütü, başta çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarına öneriliyor. Ancak taklit olarak satılan arı sütleri, faydasından çok insanlara zarar verebiliyor.
Ordulu arıcılar arı sütü üretimini arttırdı
Geçtiğimiz yıllarda tüketicilerin arı sütü ihtiyaçlarını karşılamak için farklı illerden getirtilen arı sütleri, artık Ordulu arıcılar tarafından yeterince üretiliyor. Karadeniz Bölgesi’nde Ordulu arıcılar tarafından üretilen arı sütünün farklı illerin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmesi hedefleniyor.