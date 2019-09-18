Gramla üretiliyor kilosu 10 bin liraya satılıyor! Yurt dışından talep var

Piyasada ‘arı sütü’ adında sahte ürünler bulunabiliyor

Bazı ürünlerde olduğu gibi piyasada sahtesi de bulunan arı sütü, birçok faydasının yanında ölü hücreleri canlandırmasıyla biliniyor. Gramı 10 lira, kilogramı ise 10 bin liraya satılan, bazı doktorların tedavi sürecinde tavsiye de ettiği arı sütü, başta çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarına öneriliyor. Ancak taklit olarak satılan arı sütleri, faydasından çok insanlara zarar verebiliyor.