Biga'da Sinan Akçıl ve Mustafa Yıldızdoğan’la 'kurtuluş günü'' coşkusu

ÇANAKKALE'de Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıkan Sinan Akçıl ve Mustafa Yıldızdoğan, meydanı dolduran binlerce kişiye coşku dolu bir gece yaşattılar.

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 17 Eylül 2019 Salı akşamı Belediye Meydanı’nında konser verildi. Konserde ilk olarak sahne alan isim pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl oldu. Memleketi Biga olan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Biga’da verdiği ilk konserin heyecanıyla meydanı dolduran binlerce kişiye kurtuluş coşkusunu yaşattı. ‘Yüzyılın Aşkı’, ‘Şarttır’, ‘Tabi Tabi’ ve ‘Biri Bana Gelsin’ gibi birbirinden hareketli şarkılarını seslendiren Akçıl, hemşehrileri Bigalıların gönlünde taht kurdu. Bir ara sahneden inen Akçıl, hayranlarıyla selamlaştı.

"Biga benim için dünyadaki her yere fark atıyor"



Söylediği şarkıların yanı sıra sahne performansıyla da Bigalılardan tam not alan Sinan Akçıl, “Önümüzde araba devrildi, indik yardım ettik. O yüzden 45 dakika geciktim sizlerden çok özür diliyorum. Kendi memleketimde Bülent Erdoğan başkanımıza da alkış istiyorum. Tek telefonuyla ‘Sinan gel’ dedi, dedim gelirim. Çünkü peynir helvası, köfte yiyeceğim. Benim babam burada doğmuş, Gümüşçaylıyım ben. Babamın bu topraklardan gelip de önemli bir profesör olmasıyla gurur duyuyorum. Yarın Gümüşçay’da büyükbabam ve büyükannemin mezarlarını ziyaret edeceğim. Çok önemli bir an benim için. Biga benim için dünyadaki her yere fark atıyor” diye konuştu.

"Biga Belediyesinin kasasına dokunulmadan yapılan bir etkinlik oldu"

Konser arasında sahneye çıkarak Sinan Akçıl’a teşekkür edip, çiçek ve plaket takdim eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı konuşmada “Çok kıymetli Bigalı hemşehrilerim, canımız ciğerimiz her zaman baş tacı gençlerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşamki kurtuluş etkinlikleri kapsamında yerli Bigalı, Gümüşçaylı çok kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl bizlerle birlikte, ben hepiniz adına şahsım adına teşekkür ediyor, ata toprağına hoşgeldiniz diyorum. Sizlerle bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Çok kıymetli sanatçımız Biga’nın özel gününde Biga’da sizlerle olmak istediğini söyledi. Bizler de çok duygulandık. Ben bir kez daha Biga’ya değer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu Biga Belediyesi’nin kasasına dokunmadan yapılan bir etkinlik oldu. Sanatçımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlere bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

Mustafa Yıldızdoğan hayranlarıyla buluştu



Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl’ın ardından ise sahneye ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan çıktı ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Meydanı’nı dolduran binlerce kişi Mustafa Yıldızdoğan'ın türküleri ile doyasıya eğlendi. Biga’ya yıllar sonra ilk kez konser düzenleyen sanatçı, en sevilen parçalarını Biga’nın kurtuluşu coşkusuyla Bigalılar için seslendirdi. Özellikle ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısıyla gönüllerde taht kuran Mustafa Yıldızdoğan, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’, ‘Şehitler Ölmez’, ‘Mihriban’, ‘Dayanamıyorum’, ‘Ölür müydün?’ gibi diğer sevilen şarkılarıyla Bigalılara duygu ve coşku dolu bir kurtuluş gecesi yaşattı.

"Allah bizi ayırmasın, birliğimizi daim etsin"

Mustafa Yıldızdoğan’a ise çiçek ve plaket takdimini Biga Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci yaptı. Keçeci konuşmasında, “Değerli Bigalılar sadece mensubu olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi, ülkü ocakları ya da Türk milliyetçiliği adına değil, tüm Türk dünyası adına, Mustafa abi ünvanını hak kazanmış Mustafa Yıldızdoğan’ı burada misafir ettiğimiz için, teşkilatımız ve Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Allah bizi ayırmasın, Allah birliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum"

Biga’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mustafa Yıldızdoğan, “18 Eylül Biga kurtuluşunda Biga’nın ve Çanakkale’nin şu güzelliğine bakın. Onu vatan kavramıyla buluşturduğunuz zaman vatan olur. Sol taraftakiler kusura bakmayın. Hayatım boyunca solla işim olmadığından dolayı bakmazsam kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Tabi bu işin sağı solu yok. Cennet vatanımız bir tane. Hangi partiye mensup olursak olalım tek bir vatanımız var. Bir tek vatanımızın kadir kıymetini bilmek her vatandaşımızın boynunun borcu olması gerektiğine inanıyorum. Göklerdeki dalgalanan ay yıldızlığı bayrağımız aşkına, minarelerden günde beş vakit okunan ezanımız aşkına, dünyada eşi benzeri olmayan bu cennet vatan aşkına can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.