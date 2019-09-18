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Trabzonspor'da hedef, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak

Demirören Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi'nde C grubunda yer alan Trabzonspor, yarın deplasmanda Getafe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak gruplara 3 puanla başlamayı amaçlıyor. TSİ 19.55'te Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.

Karaman'dan değişiklik bekleniyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu maçta Ekuban, Fernandes, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak. Ayrıca sakatlığının ardından takımla çalışmalara yeni başlayan Kamil Ahmet ile Onazi de maç kadrosunda yer almıyor. Karaman'ın, Getafe karşısında ligde son oynanan Gençlerbirliği maçı 11'ine göre tek değişiklik yapması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Fernandes'in yerine ilk 11'de Hüseyin'e forma vereceği öğrenildi.

Muhtemel 11
Trabzonspor'un Getafe maçında muhtemel 11'i şu şekilde:

"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak- Avdijaj, Nwakaeme- Shörloth"

Sakat: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes

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