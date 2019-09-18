HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş çağrısı! Tahliye edilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Karamollaoğlu'nun en dikkat çekici açıklaması Selahattin Demirtaş'la ilgiliydi. Karamollaoğlu bugün AİHM tarafından hakkında karar verilecek Demirtaş'ın tahliyesini istedi. 

Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur

Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Eğer ‘adalet tecelli’ edecekse Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur. Kararın doğru olup olmadığını ben değil yargı bilecek. Ben adalet mekanizması değilim. Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte yapmış olduğu ifadelerin karşısındayım ve tepkimi de gösterdim. Ancak yedi yıl önce atılan bir tweetin cezası bugün kesilmez. Kaftancıoğlu geçmişe nazaran çok daha tutarlı, yapıcı ve aklı başında bir tavır takınıyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Davutoğlu ve Babacan'la görüşecek

Önümüzdeki günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i, parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan’ı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceğini belirten Karamollaoğlu, ülke meselelerine dair çözümleri görüşeceğini aktardı.

İlgili Haberler
Selahattin Demirtaş davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gramla üretiliyor kilosu 10 bin liraya satılıyor! Yurt dışından talep var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta ?
Alanyaspor Fenerbahçe maçı iptal edilecek mi? Kırmızı Çizgi Fitbol'da son nokta konuldu
Mansur Yavaş söz veriyorum diyerek paylaştı AOÇ arazisiyle ilgili dikkat çeken sözler
Abdulkadir Selvi yeni dönemin şifrelerini verdi! Binali Yıldırım ile ilgili kulisi patlattı
Cem Küçük'ten FETÖ'yle ilgili korkutacak uyarı! İntikam isteyecekler
Sosyal medyada tepki çeken yazı apar topar gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
ByLock kullandıkları tespit edilen Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına gözaltı
Biga'da Sinan Akçıl ve Mustafa Yıldızdoğan’la 'kurtuluş günü'' coşkusu
MSB duyurdu: Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını
İlk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yaptı! İşte bol gollü gecenin sonuçları
Çukur 69. bölüm ilk sahne: 3. sezon 2. bölüm
Yorumlar