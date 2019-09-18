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CHP sahaya iniyor! Raporlar dikkate alınarak vekiller nabız tutacak

CHP’nin yeni dönemdeki politika ve yol haritası belirlenirken söz konusu raporlar dikkate alınacak. CHP’de gerçekleştirilecek kamp öncesi, bütün milletvekili ve parti meclisi (PM) üyelerinden oluşan heyetlerin Türkiye genelinde illere ziyaretler yapması hedefleniyor.

İllerde vatandaşların sorunlarını dinleyecek ve siyasi iklimi gözlemleyecek heyetlerin, milletvekili kampında ziyaretlerle ilgili ilgili rapor sunacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre geçen hafta gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ilk önce CHP’nin oyunun artabileceği değerlendirilen 24 ile yapılacak ziyaretlerle ilgili karar alınmış ve ziyaretlere ilişkin görevlendirilmeler yapılmıştı.

Heyetler görevlendirildi

Kamp öncesi milletvekillerinden oluşan heyetler ilk önce Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat illerini ziyaret edecek. Kamp öncesi 24 ilin dışındaki illere yönelik de PM üyeleri ve milletvekillerinden oluşan yeni heyetlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.

CHP böylece yeni yasama yılı başlamadan 81 ilde yapacağı ziyaretlerle sahanın nabzını tutacak.
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