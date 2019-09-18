Habertürk yazarı Fatih Altaylı o şirketlere isyan edip ekledi: İş b.ka sardı sadece hazır olun

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, ülkemizdeki enerji dağıtım şirketlerinin borç krizini aktardığı bugünkü yazısında "iş b.ka sardı. Şimdi bu aradaki fark millete bir şekilde fatura edilecek." dedi.

Bugünkü köşesinde enerji dağıtım şirketlerinin borcunun vatandaşa yansımasını ele alan Altaylı, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fatih Altaylı 'Kur arttı, kayıp kaçak ne kadar azaldı bilmiyoruz ama ekonomi yavaşladığı için tüketim de artmadı. Anlayacağınız iş b.ka sardı. Şimdi bu aradaki fark millete bir şekilde fatura edilecek. Kötü bir maksadım yok, sadece hazır olun diyorum.' dedi.

"Hesap basit ve bu işin sonunda buraya geleceği başından belliydi.'' diyen Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle;

Büyük bir başarı gibi gösterilerek özelleştirilen enerji dağıtım şirketleri, şimdi bankalara olan borçlarını ödeyememe durumu ile karşı karşıya ve BDDK dün bankalardan bu alacakları “Takibe atmaları” için talimat verdi.

Peki bu şirketler niye borçlarını ödeyemiyor? Niye krediler batıyor? Hesap basit ve bu işin sonunda buraya geleceği başından belliydi. Bir örnek verelim ve hesaplayalım. Mesela bu şirketlerden biri, en büyüğü diyelim. 2 milyar dolar bedelle özelleştirildi.

Bu dağıtım şirketini ve başka birkaç dağıtım şirketini daha satın alan firma bu işi elbette bankalardan aldığı kredi ile yaptı. 2 milyar doların o günkü kurdan karşılığı yaklaşık 3.5 milyar TL idi.

Şirketin yıllık kârı da devletçe belirlenen tarife sonucunda yaklaşık 300 milyon TL civarındaydı. Yaklaşık 12 yıllık kâr, şirketin borcunu ödeyecek düzeyde idi.

Kayıp kaçak oranı azaltılırsa, tüketim ekonominin büyümesine paralel artarsa şirket satın alma bedelini çok daha hızlı biçimde çıkartabilirdi. Ancak o günden bu yana dolar kurundaki artış çok hızlı oldu. 2 milyar dolar bugün 11.5 milyar TL oldu.

Yani kur artışından doğan fark 8 milyar TL. Diyeceksiniz ki, borç dolar. Evet ama gelir TL.

Kur arttı, kayıp kaçak ne kadar azaldı bilmiyoruz ama ekonomi yavaşladığı için tüketim de artmadı.

Anlayacağınız iş b.ka sardı. Şimdi bu aradaki fark millete bir şekilde fatura edilecek. Kötü bir maksadım yok, sadece hazır olun diyorum.

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