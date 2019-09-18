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Eski Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş da Ali Babacan'ın partisine katılacak iddiası

Ahmet Davutoğlu'nun ayrılma kararıyla birlikte bir çok istifa haberinin geldiği AK Parti'de eski Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın da Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia ediliyor.

Eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılacağı belirtilen bir ismin daha belli olduğu iddia edildi. Ali Babacan, yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Kasım ayında yeni partinin kuruluşunu duyurmaya hazırlanan Ali Babacan'ın yanında yer alacak isimler de netleşmeye başladı.

Kemalettin Göktaş Yeni Parti’de

Eski Bakanlardan Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'in ardından Babacan'ın kuracağı partiye katılacağı belirtilen bir ismin daha belli olduğu iddia edildi. Edinilen bilgilere göre AK Parti eski Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ta Ali Babacan'ın partisine katılacak.

Göktaş Abdullah Gül’e yakın bir isim

Göktaş’ın, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilindiği ve MHP’den ihraç edilen Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta gibi Karadeniz bölgesinde yeni partinin yapılanması için çalışmalar yürüttüğü iddia edildi. Usta’nın ise, bu konuyla ilgili sorulara yanıt vermemek için gazetecilerden uzak kaçtığı öğrenildi.

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