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Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Yüksek seyreden dolar 5.75 seviyesine indi

Dolar/TL 18 Eylül sabahı 5.74'lerden 5.70'e gevşedi. Piyasalar bugün FED'in vereceği faiz kararına kitlenmiş durumda.

Dolar/TL hafta başından itibaren girdiği yukarı yönlü hareketini dün Orta Doğu'dan gelen haberle sonlandırdı. Suudi Arabistan'ın petrol arzının Aramco saldırısının ardından ilk beklentiden daha kısa sürede eski haline döneceği haberiyle petrol fiyatı yüzde 5 düşerek 65 dolar altına indi.

Dolarda son durum

5.75 seviyesine yakın seyreden dolar 5.70'e kadar indi. 18 Eylül günü dolar/TL 5.7025 seviyesinde güne başladı. Euro ise 6,29 seviyesinden işlem görüyor.

TL kayıplarının bir kısmını geri aldı

Suudi yetkililer saldırı sonrası günlük 5.7 milyon varil azalan üretimin yüzde 70'ini telafi edebileceğini ve 2-3 hafta içerisinde normal şartlar altındaki üretim kapasitesine dönüleceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki artışın cari açık ve enflasyon yarattığı Türkiye için de haberin etkisi hemen görüldü. Satış baskısı altındaki TL dolar karşısında kayıplarının bir kısmını geri aldı.

TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu.

ABD-İran ilişkileri

Suudi Arabistan saldırısıyla başta İran ve ABD olmak üzere, bölgedeki gerilim ve jeopolitik riskler ise piyasalarda izlenmeye devam ediyor.

Fed'den gelecek faiz kararı

Piyasalarda günün ana gündem maddesi ise akşam Fed'den gelecek faiz kararı ve parasal genişlemeye dönük adımlar. 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in ileriye dönük mesajları ve bir süredir sıkışan dolar likiditesine yönelik adımları küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olacak.

Altında son durum

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