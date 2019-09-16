Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminde battaniye gerginliği
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce, "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor" diyerek tepki gösterdi.
DİYARBAKIR annelerinin, parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana devam ediyor.
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HDP il binası önüne yanaşan bir araca partililerin çok sayıda battaniye yüklediğini gören aileler, buna engel olmak istedi.
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Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından olay büyümeden engellenirken, araç parti önünden uzaklaştı.
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"O yataklarda evlatlarımızı, gençlerimizi yatırıyorlar"
Aileler, terör örgütüne kaçırılmak için getirilen çocuklarının il binasından çıkarılan battaniyelerde yatırıldığını iddia etti.
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