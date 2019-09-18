Böyle vefasızlık görülmedi! Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp sessiz sedasız yurda döndü

4.kez dünya şampiyonu olan milli sporcu Rıza Kayaalp, İstanbul'a geldi. Rıza Kayaalp'in ülkemizi yurt dışında temsil edip başarılar elde eden topçular ya da popçular gibi karşılanmaması dikkat çekti.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi.

Topçu popçu olsa ortalık mahşer yerine döner

Bugüne kadar ülkemizi yurt dışında temsil eden gerek topçu olsun gerek popçu olsun elde ettikleri başarılar sonrasında havaalanında coşkulu bir karşılama töreni yapılır ve o kişi omuzlara alınır ancak Rıza Kayaalp gibi 4.kez dünya şampiyonu olan milli sporcunun sessiz sedasız yurda dönüş yapması gözlerden kaçmadı.

''Pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi''

4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım" diye konuştu.





"Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemiş''

Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemiş, ben de bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabii ki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez, minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.





"Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek"

Dünya şampiyonluğunun ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli güreşçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hedefim Dünya Şampiyonu olarak, rakiplere gözdağı vererek olimpiyatlara vize almaktı. Onu başardık, sıra inşallah olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah onu da kazanır ve bu işi güzel bir şekilde noktalarız. Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca onunla yatıp onunla kalkacağım. Sonrası ondan sonra şekillenecek. Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek."