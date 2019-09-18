AİHM'in Selahattin Demirtaş davasında ne karar çıkacak?

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili dava bugün AİHM Büyük Daire’de görülüyor. Demirtaş hakkında ne karar çıkacağı merak ediliyor.

Karardan iki hafta evvel Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş için tahliye kararı vermiş, fakat kesinleşen hapis cezası nedeniyle Demirtaş cezaevinden çıkamamıştı.

Türkiye saatiyle 10.15’te Strazburg’da görülen davanın duruşmasında hem Türkiye hükümeti hem de Demirtaş’ı temsil eden avukatları dinleyecek.17 yargıçtan oluşan mahkeme ayrıca davaya müdahil olarak katılan Avrupa İnsan Hakları Komiserliği gibi kurumların görüşünü de üçüncü taraf olarak alacak. Yargıçların kararını daha ileriki bir tarihte açıklaması bekleniyor.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da davayı izliyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu da davayı Strasburg’da izliyor.

Karar uygulanmazsa Türkiye Avrupa Konseyi’nden çıkarılabilir

AİHM’in hak ihlali kararı vermesini bekleyen Demirtaş’ın avukatları, bu kararın uygulanmaması ve Demirtaş’ın tahliye edilmemesi durumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkarılabileceği uyarısında bulundu.