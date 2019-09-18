HABER /  GÜNCEL

AİHM'in Selahattin Demirtaş davasında ne karar çıkacak?

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili dava bugün AİHM Büyük Daire’de görülüyor. Demirtaş hakkında ne karar çıkacağı merak ediliyor.

Karardan iki hafta evvel Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş için tahliye kararı vermiş, fakat kesinleşen hapis cezası nedeniyle Demirtaş cezaevinden çıkamamıştı.

Türkiye saatiyle 10.15’te Strazburg’da görülen davanın duruşmasında hem Türkiye hükümeti hem de Demirtaş’ı temsil eden avukatları dinleyecek.17 yargıçtan oluşan mahkeme ayrıca davaya müdahil olarak katılan Avrupa İnsan Hakları Komiserliği gibi kurumların görüşünü de üçüncü taraf olarak alacak. Yargıçların kararını daha ileriki bir tarihte açıklaması bekleniyor.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da davayı izliyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu da davayı Strasburg’da izliyor.

Karar uygulanmazsa Türkiye Avrupa Konseyi’nden çıkarılabilir

AİHM’in hak ihlali kararı vermesini bekleyen Demirtaş’ın avukatları, bu kararın uygulanmaması ve Demirtaş’ın tahliye edilmemesi durumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı
Ağustos ayı konut satışları rakamları açıklandı! Sevindiren gelişmeler var
İBB'den Okçular Vakfı'na 1.2 milyonluk yardım! Belgede bomba ifadeler var
Böyle vefasızlık görülmedi! Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp sessiz sedasız yurda döndü
İstanbul merkezli 3 ilde bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Habertürk yazarı Fatih Altaylı o şirketlere isyan edip ekledi: İş b.ka sardı sadece hazır olun
ÖNCEKİ HABERLER
Tutuklanan Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu görevden uzaklaştırıldı
Hande Altaylı kimdir eşi Fatih Altaylı nereli? Çocukları Zeynep...
İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan geçmeyin
Eski Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş da Ali Babacan'ın partisine katılacak iddiası
Başkan açıkladı! Skrtel'in transferini eşi istememiş
Kenan İmirzalıoğlu'nun ücreti belli oldu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu
Yorumlar