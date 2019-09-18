Hande Altaylı kimdir eşi Fatih Altaylı nereli? Çocukları Zeynep...

TEKE Tek programını yapan Fatih Altaylı'nın eşi olan Hande Altaylı yazar ve senarist. Eşi Fatih Altaylı aslen Vanlı, kendisi ise Balıkesir Edremitli. Hande ile Fatih Altaylı'nın Zeynep adında bir çocukları var.

Fatih Altaylı 'nın eşi Hande Altaylı, 1971 yılında Balıkesir, Edremit’de doğmuştur. Ceyda Erenoğlu adında bir ablası vardır. Babası Güner Türel avukat, annesi Bilge Türel ev hanımıdır.

Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuyarak mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu. Çeşitli ajanslarda reklam yazarlığı yapan Hande Altaylı , ilk romanı Aşka Şeytan Karışır, 2006 yılında yayımladı. Hande Altaylı 2009 yılında ise ikinci romanı Maraz’ı yazdı.

“Kahperengi” adlı romanı dizi olarak uyarlandı ve “Merhamet” adında dizi olarak çekildi. M. Çağatay Tosun’un yönetmenliğini yaptığı ve başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizide; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar’de rol aldı. Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

Hande Altaylı'nın eşi Fatih Altaylı ve çocukları

Hande Altaylı, 1995 yılından beri gazeteci Fatih Altaylı ile evli. 2005 yılında kızları Zeynep dünyaya geldi. Çiftin başka çocukları yok.

Kitapları :

2015 - Delice

2012 - Kahperengi

2009 - Maraz

2006 - Aşka Şeytan Karışır