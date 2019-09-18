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Komandolar sahaya indi! MSB açıkladı: 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere 417 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı'ya ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

17 PKK’lı terörist öldürüldü

Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safha

Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi.

Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi.

60 kilometrekarelik alanın temizlenmesi 

Öte yandan “Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir. 13 Eylül’de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır." denildi.

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