İstanbul’da 14 ilçede kaçak yapılar yıkılacak

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul'un 14 ilçesinde yer alan 315 yapı 31 Aralık 2017 yılından inşa edildi. İmar barışından faydalanılamayan bu yapılar için belediyeler ve gündelik güçleri yıkım bugün itibariyle yıkım işlemlerine başladı.

Yapı kayıt belgeleri iptal

Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerindeki ormanlık alanlarda yer alan kaçak yapılarla ilgili valilik açıklamasında şu bilgiler de yer aldı:

“İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilen muhtelif cinsteki kaçak yapılarla ilgili olarak, yetkili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce gerçeğe aykırı beyanlarla alındığı tespit edilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İl Müdürlüğüne yapılan yetki devri kapsamında gerçeğe aykırı beyanla alınmış olduğu tespit edilen 103 adet yapı kayıt belgesi iptal edilerek, yapıların bulunduğu yer belediyeleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmiştir.”