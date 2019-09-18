Sabah Gazetesi'nde Dilek Güngör'ün olay 'Yargıda tehlikenin farkında mısınız' yazısı

Sabah Gazetesi'nde Dilek Güngör imzasıyla çıkan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü hedef aldı denilen yazısı gündeme oturdu. "Birkaç gündür yargıda işler iyice tuhaflaştı!" ifadelerini kullanana Sabah yazarı Dilek Güngör, bazı FETÖ'cülerin kritik noktalara getirildiğini öne sürdü.

Dilek Güngör'ün 'Yargıda tehlikenin farkında mısınız' başlığıyla yayınlanan yazısında "Şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa o zaman kim, ne diyebilecek?" diye sordu.

"Birkaç gündür yargıda işler iyice tuhaflaştı!" ifadelerini kullanan Güngör, azısında şunlara değindi:

"Akıl almaz kararlar çıkıyor"

FETÖ'nün azılı elemanlarını bir mahkeme serbest bırakıyor, diğeri yeniden tutukluyor. Örgütün para kaynağı olarak bilinen holdinglerle ilgili akıl almaz kararlar çıkıyor. Ankesör soruşturmasına takılan hakim ve savcılarla ilgili Yargıtay'ın sesi çıkmıyor. Bunlar kamuoyu önünde cereyan edenler… Bir de işin mutfağında olan biten var.

Hassas kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, FETÖ'nün kumpas davalarını karara bağlayan hakimler ile terör soruşturmalarını yürüten savcılar, herkesin 'cemaat' dediği dönemde meslekten ihracı bile göze alıp örgüte karşı suç duyurusunda bulunanlar, 15 Temmuz hain darbe planında eline silah alıp adliyeleri korumaya gidenler ya sürgün yedi, ya da kızağa çekildi. Onların yerine telefonunda ByLock çıkanlar, sahte tanıklar üzerinden KOM Başkanlığı'nın illere yolladığı ByLock listelerinden isimlerini sildirenler, darbeci akrabaları olanlar vb. getirildi.

"Yeni bir kumpas davası hazırlansa!"

Anlayacağınız, tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor. Şimdi soruyorum: Yarın öbür gün şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa! O zaman kim, ne diyebilecek?

"Herkes sormayacak mı?"

Hani, "FETÖ'cüler yargı içinden ihraç edilmişti" diye… Hani Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'Yargıyı FETÖ'den temizledik' demişti diye… Hani, 'işler ehline veriliyordu' diye…"

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