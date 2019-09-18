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Adana'da 10 Kasım'da göbek atan müdür hakkında tepki çekecek karar! Cezası uzun sürmedi

2 yıl önce 10 Kasım törenlerinde okul bahçesinde göbek atarak büyük bir skandala imza atan Adana Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tartışma yaratan isim okula müdür olarak geri döndü.

Çok konuşulan olay Adana’da 2017’deki 10 Kasım törenlerinde okul bahçesinde yaşanmıştı.

Törende göbek atan Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu'ya yapılan idari soruşturmanın ardından maaş cezası verildi. Başka bir okula atanan Huylu, iki yıl sonra tekrar okuluna müdür olarak döndü.

Kararın tepkilere neden olacağı aşikar.

CHP'li vekilden soru önergesi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu TBMM'ye taşıyıp Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "Mehmet Sırrı Huylu aradan geçen 2 yıl sonunda tekrar aynı okulda müdür olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu şahsı aynı okula tekrar müdür olarak görevlendirmek hangi ihtiyaçtan doğmuştur?" diye sordu.

'Atatürk'e yapılan bu saygısızlık ödüllendirildi'

Bulut ayrıca, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Atatürk'ün manevi şahsına yapılan bu saygısızlık, aslında tüm ulusumuza yapılmıştır. Ancak, MEB, 2 yıl sonra bu şahsı aynı okula görevlendirdi. Atatürk'e yapılan bu saygısızlık ödüllendirildi.''

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