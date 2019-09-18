Skandal uçak videosu başını yakmıştı Kerimcan Durmaz'dan flaş karar

Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Kerimcan Durmaz'ın, Acarkent'teki evini boşalttığı ve bundan sonra sadece konser ve turne için Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Bu haber, ünlü fenomenin takipçilerini üzse de kimileri Kerimcan'ın bu kararının geç alınmış bir karar olduğunu belirtti.