Skandal uçak videosu başını yakmıştı Kerimcan Durmaz'dan flaş karar
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından 'yanlışlıkla' mastürbasyon yaptığı görüntüyü paylaşarak hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz, Türkiye'den ayrıldı.
Son zamanların en çok konuşulan ismi Kerimcan Durmaz, skandal görüntülerin ardından linç yemiş ve uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü. Hakkında hapis istemiyle onlarca dava da açılan ünlü isim, flaş bir karara imza atarak ABD'ye yerleşti.
Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Kerimcan Durmaz'ın, Acarkent'teki evini boşalttığı ve bundan sonra sadece konser ve turne için Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Bu haber, ünlü fenomenin takipçilerini üzse de kimileri Kerimcan'ın bu kararının geç alınmış bir karar olduğunu belirtti.
Eğitim için gitmiş: Kerimcan Durmaz da sosyal medya hesabı Instagram'dan önceki gün Amerika'ya uçtuğunu belirterek, bir süre eğitim için burada yaşayacağını ifade etti.
Peki Kerimcan Durmaz'ın skandal uçak olayı neydi?
Instagram hesabından müstehcen video paylaşan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında, suç duyurusunda bulunulmuş ve Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.