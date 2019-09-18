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Başkan açıkladı! Skrtel'in transferini eşi istememiş

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Başkanı Antonio Percassi, "Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi. Skrtel iyi çocuk ve acı çektiği çok açıktı." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Başkanı Antonio Percassi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atan, ardından sözleşmesi feshedilen eski Fenerbahçeli Martin Skrtel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi''
Percassi, transferin son günü Başakşehir'e giden Slovak stoperin, kulüpten ayrılma gerekçesini açıkladı. Başkan, "Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi. Skrtel iyi çocuk ve acı çektiği çok açıktı." ifadelerini kullandı.

"Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak"
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Atalanta'ya transferi sonrasında "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" ifadelerini kullanmıştı.

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