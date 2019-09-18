HABER /  MHP

MHP yeni dönem yol haritası için düğmeye bastı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılı öncesinde hem partisinin milletvekilleri hem de belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılı öncesinde partisine mensup milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasına günler kala MHP'de siyasi takvim hızlanıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama dönemine hazırlık çerçevesinde partisine mensup milletvekilleriyle buluşacak.

Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantıda MHP'nin yeni yasama yılındaki öncelikleri ve yol haritası belirlenecek. Öte yandan, yaz boyunca partisinin belediye başkanlığını kazandığı illeri ziyaret eden Bahçeli, bu ziyaretlerine ara vermeden devam edecek.

Bahçeli'nin ilk aşamada Manisa ve memleketi Osmaniye'yi ziyaret etmesi öngörülüyor.

İllerin ardından ilçe ziyaretleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, illerin ardından partisinin kazandığı ilçelere de "tebrik" ziyaretleri gerçekleştirmesinin planlandığı öğrenildi.

Bahçeli'nin ayrıca son seçimlerde başarı elde ettikleri 1 büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere, toplam 235 belediye başkanı ve partisinin il başkanlarıyla da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya gelmesi planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimin ardından belediye başkanlarıyla Antalya'da bir araya gelmiş, "İnsana hizmetin siyasetlerinin temel amacı" olduğu mesajını vermişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulhamit Gül bombaladı : "FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar"
Adana'da 10 Kasım'da göbek atan müdür hakkında tepki çekecek karar! Cezası uzun sürmedi
Yıldırım Demirören Beşiktaş'a başkan adayı olacak mı? Candaş Tolga Işık açıkladı
İzmir'de korkunç olay! İşkence yaptı fantezi diyerek savundu
Komandolar sahaya indi! MSB açıkladı: 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Tutuklanan Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu görevden uzaklaştırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Serdar Ali Çelikler 'eminim' dedi skandalı açıkladı
Erdoğan: Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu otel odasında rahatsızlandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne start veriyor
İstanbul'da 2017 sonrası yapılan binalar yıkılıyor! İşte karar çıkan 14 ilçe
Kenan İmirzalıoğlu'nun ücreti belli oldu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu
Yorumlar