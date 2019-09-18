HABER /  YEREL

Antakya'da kardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı

HATAY'da Nihat Doğru, kardeşine istediği kuzeni Bilem Doğru (23), başka biriyle nişanlanınca, amcasının evini pompalı tüfekle bastı. Doğru, Bilem Doğru ile ağabeyi İbrahim Doğru (33) ve nişanlısı Mahmut Afsal'ı (28) öldürdü; amcası, amcasının eşi ve damadın annesini ise ağır yaraladı.

Olay, dün akşam merkez Antakya ilçesinin kırsal Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Doğru, 3 ay önce amcasının kızı Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bir süre sonra Bilen Doğru, Mahmut Afsal ile nişanlandı.

Aileler içeride otururken pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Düğün hazırlığı yapılırken, Mahmut Afsal, annesiyle birlikte dün nişanlısını ve ailesini ziyarete geldi. Aileler içeride otururken, bir süre sonra Nihat Doğru, pompalı tüfekle evi bastı.

Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden, ardından da giriş kısmından içeriye peş peşe ateş açtı. Saldırıda Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal yaşamını yitirdi. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ise ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma çalışma başlattı

Jandarma, olayın ardından kaçan Nihat Doğru'yu yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulhamit Gül bombaladı : "FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar"
Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Serdar Ali Çelikler 'eminim' dedi skandalı açıkladı
Adana'da 10 Kasım'da göbek atan müdür hakkında tepki çekecek karar! Cezası uzun sürmedi
Yıldırım Demirören Beşiktaş'a başkan adayı olacak mı? Candaş Tolga Işık açıkladı
İzmir'de korkunç olay! İşkence yaptı fantezi diyerek savundu
Komandolar sahaya indi! MSB açıkladı: 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Sabah Gazetesi'nde Dilek Güngör'ün olay 'Yargıda tehlikenin farkında mısınız' yazısı
MHP yeni dönem yol haritası için düğmeye bastı
Abdülkadir Ömür'ün menajerinin tepkisine Candaş Tolga Işık'tan sert yanıt
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu otel odasında rahatsızlandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne start veriyor
Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza verdiler
Yorumlar