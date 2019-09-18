Uzmanlar anne ve babaları uyardı! Çocuklarda daha çok oluyor

Anne sütünün erken kesilmesi veya erken yaşta ek gıdalara başlanması: Anne sütü özellikle ilk altı ay bebeği pek çok hastalıktan koruyan, başta Immünglobülin E olmak üzere faktörler içerir. Bebeğin olabildiğince uzun, en azından 6 ay anne sütüyle beslenmesi, hayatının başlangıcında enfeksiyonlara direnç açısından çok önemlidir.