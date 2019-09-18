Uzmanlar anne ve babaları uyardı! Çocuklarda daha çok oluyor
Yetişkinlere oranla çocukların daha çok kulak enfeksiyonu geçirmesiyle ilgili konuşan Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar ebeveynleri uyardı.
Çocukların kulak enfeksiyonu geçirmesinin nedenlerini sıralayan Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, çocukların yanında sigara içilmemesi konusunda anne ve babalarını uyardı. Dizdar, "Çocukların odasında halı bulundurmayın ve çarşaflarını sık sık değiştirin" diye konuştu. Çocukların sık kulak enfeksiyonu geçirmesinin nedenlerini ise şöyle sıraladı:
Anne sütünün erken kesilmesi veya erken yaşta ek gıdalara başlanması: Anne sütü özellikle ilk altı ay bebeği pek çok hastalıktan koruyan, başta Immünglobülin E olmak üzere faktörler içerir. Bebeğin olabildiğince uzun, en azından 6 ay anne sütüyle beslenmesi, hayatının başlangıcında enfeksiyonlara direnç açısından çok önemlidir.
Biberonla beslenme: Anneden süt emerken bebeğin emme hareketiyle östaki borusu açılır ve orta kulak basıncı düzenlenir. Ancak biberonla beslenmede, biberonun ucunun göğüs ucundan farklılığı sebebiyle etkisi aynı şekilde olmamaktadır.
Yatay pozisyonda beslenme: “Yatay pozisyonda beslenen bebeklerde reflü (mide içeriğinin ağıza geri kaçması) çok sık gözlenir” diyen Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Geniz bölgesine kaçan mide asidi ise östaki bölgesini tahriş ederek hem boğaz, hem de orta kulak enfeksiyonu ihtimalini artırıyor” diyerek aileleri uyardı.