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Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu. Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.

TFF'ye itiraz başvurusu yaptı
Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

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