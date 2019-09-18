İstanbul Tuzla'da sanayi bölgesinde yangın yakıt tankı patladı yaralılar var

TUZLA 'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında görevliler ve basın mensupları alandayken bir patlama meydana geldi.