İstanbul Tuzla'da sanayi bölgesinde yangın yakıt tankı patladı yaralılar var
İSTANBUL 'un Tuzla ilçesinden Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi. Yangında yakıt tankı patladı. Patlamada 2 itfaiyeci yaralandı. Bölgede ikinci bir patlama olma ihtimaline karşı önlem alınıyor.
TUZLA 'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında görevliler ve basın mensupları alandayken bir patlama meydana geldi.
Metal parçası sıçradı vatandaşlar uzaklaştırıldı
Meydana gelen patlamada bir metal parçası itfaiye ekiplerinin bulunduğu alana sıçradı. Patlamada 2 itfaiye eri yaralandı. Ayrıca başka yaralıların da olabileceği belirtiliyor. Patlama sırasında basın mensupluları da kaçışmaya başladı. Görevliler olay yeri yakınındaki bazı vatandaşları ve basın mensuplarını fabrikanın 200 metre ilerisine uzaklaştırdı.
Patlamalar yaşanıyor! İtfaiye aracı alev aldı
Ekipler 150'ye yakın personelle yangına müdahaleye devam ediyor. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın otoparktaki araçlara sıçradı
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkın da bulunan araçlara da sıçradı.Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.