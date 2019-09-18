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Kavga derinleşiyor Muharrem İnce cephesinden İmamoğlu'nun ekibine belgeli yanıt

Önümüzdeki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Muharem İnce'ye, İmamoğlu adına yanıt 'Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var' diyen Necati Özkan'a İnce cephesinden yanıt geldi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yeniden aday olacağını söyleyeyen Muharrem İnce'ye Ekrem İmamoğlu cephesinden jet hızıyla yanıt gelmişti.

İmamoğlu’nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var” ifadelerini kullandı.

İnce cephesinden belgeli yanıt

Özkan’ın “Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var” mesajına “Muharrem İnce Destek” adındaki Twitter hesabından belgeli bir yanıt geldi.

İnce’nin sosyal medya faaliyetini yürüten bu hesap, Özkan’ın alacakları için CHP’ye dava açtığını iddia etti ve bir belge paylaştı.

CHP’ye 832 bin 500 TL’lik icra davası

“Herkesin bir ‘öykü’sü vardır cancağzım:) Para İçin mekana dava açıp mekana sahip belirlediğini zannetmek gibi!” mesajıyla paylaşılan söz konusu belgede, Özkan’ın sahibi olduğu “Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş” adına CHP’ye 832 bin 500 TL’lik dava açıldığı görülüyor.

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