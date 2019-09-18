3 bin dolar maaşla işe yerleştireceğiz deyip 500 kişiyi tokatladılar

ANKARA'da yaklaşık 500 kişi, Katar'ın başkenti Doha'da okul ve hastane inşaatında 3-3 bin 500 dolar arasında maaşla çalışmak üzere iş sözleşmesi imzalatıp, 500'er dolar da 'işe yerleştirme' ücreti aldıktan sonra ortadan kaybolan inşaat firması sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

​Uçuş tarihleri yaklaşırken bilet rezervasyonlarının iptal edildiğini öğrenen işçiler, firmanın sahibi B.T.'yi aradı. B.T.'nin küçük sorunlar olduğunu, biletlerin yeniden alınacağını söylemesi üzerine bekleyen işçiler, daha sonra Sıhhıye'de bulunan ofise gitti.

"500 kişi iş vaadiyle kandırıldık"

İş vaadiyle dolandırılan işçilerden Salih Müderrisoğlu, 1.5 ay önce Katar’da çalışmak için firmaya iş başvurusunda bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

Firma, Katar’a işçi götürdüğünü beyan edince biz de başvurduk. Başvuruda bizlerden 500'er dolar para talep edildi. Biz bu parayı iş karşılığı vermeyi kabul ettik. Sözleşmemizi yaptık, iş başvuru formlarımızı doldurduk, pasaportlarımızı verdik. Biletlerimiz alındı önden, demirci ve kalıpçı olarak Doha'da yapılacak olan hastane ve okul inşaatında çalışmak için gidecektik. Sonra biletlerimizin iptal edildiğini öğrendik. Firma sahibine ulaştık, o da bize 'ufak tefek sıkıntılar var' dedi.

Ay sonuna tekrardan talep edeceğini ve biletlerimizin yeniden alınacağını söyledi. Daha sonra kendisine ulaştığımızda önce bizi İstanbul’a çağırdı; ama 5 saat havalimanında beklememize rağmen kendisiyle görüşemedik, daha sonra da Katar’a davet etti. İki arkadaşımızı Katar’a gönderdik, 5 gün boyunca orada rezil rüsva oldular; ama yine görüşme sağlayamadık. Biz 3 arkadaş işin başlangıcından beri buradayız. Birçok arkadaşı da biz yönlendirdik. Sonuçta burada yaklaşık 500 kişi iş vaadiyle kandırılıp, dolandırıldı.