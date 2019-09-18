Ankara'da beyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldü! Babanın yardım feryadı....

İki kardeş hastalıkla mücadele ediyor

2 çocuklarını beyin tümöründen kaybeden çiftin diğer kızları Gülbahar'a 2015 yılında, 2016'da dünyaya gelen Fatma'ya da doğumundan 1 yıl sonra beyin tümörü tanısı konuldu. Gülbahar ve Fatma, şimdi hastalıkla mücadele ederken, doktorlar diğer kardeşler Muhammet ve Emre'nin de hastalık riski taşıdığını söyledi.