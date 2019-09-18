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Davutoğlu cephesinden tartışma yaratacak açıklamalar! Yeni parti için tarih verdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ekibiyle istifa etmesi sonrası partisinden ayrılan AK Parti 26. dönem Konya milletvekili Ömer Ünal yeni parti ile ilgili "Yeni partinin Kasım ayı içinde ilan edileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Ömer Ünal, şöyle konuştu: Konya başta olmak üzere, Türkiye'nin çoğu şehrinden 'Sizinle birlikte yol yürümek istiyoruz' diyerek, arayanlar oluyor. Şaibesiz ve ideolojik ayrım yapmadan herkes ile yol yürümeye varız. Ayrıca biz seferden sorumluyuz. Zafer ise Allah'ın takdiridir. Yeni partinin Kasım ayı içinde ilan edileceğini söyleyebiliriz.

"Bizi hangi değer Doğu Perinçek ile aynı çizgide buluşturdu?"

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: AK Parti'nin MHP ile yakınlaşması ciddi yanlışlardı. Söylemlerde yanlışlıklar oldu. Koalisyon dönemi bitecek denildi. Koalisyonların adı değişti ismi ittifak oldu. Birbirine demediğini bırakmayan iki parti, bir araya geldi.

Bugün AK Parti'nin Doğu Perinçek ile birlikte yol yürümesini bana birinin izah etmesi gerekir.

Nasıl olur da AK Parti ile Perinçek aynı kulvarda yol yürür? Bizi hangi değer Doğu Perinçek ile aynı çizgide buluşturdu? AK Parti'den istifa etmemin önemli bir sebebidir bu yakınlaşma. Bugünkü İttifak Yasası, Türkiye'nin geleceğine ambargo koyacak. Bunu önümüzdeki süreçte tüm siyasi partiler enine boyuna düşünecek.

"2020 Kasım'da erken seçim gözüküyor"

2020 yılının Kasım ayında erken seçim beklediklerini sözlerine ekleyen Ünal, "2020 yılının Haziran ayından önce seçim olmaz. Çünkü vekillerin 2020 yılının Haziran ayında yaşları tutmasa da milletvekili statüsünden emekli olmaları için günleri dolmuş oluyor. Ama 2020 yılının Kasım ayında bir erken seçim gözüküyor" ifadelerinde kullandı.

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