Mardin'de kaçak kazıdan bin 500 yıllık tarih fışkırdı! Jandarma harekete geçti
MARDİN'in Derik ilçesinde yapılan kaçak kazı sonrası bin 500 yıllık mozaikler bulundu. Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen mozaikleri jandarma koruma altına aldı.
İlçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Göktaş Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmesi ile üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı mozaikler tespit edildi.
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Mozaikler korumaya alındı
Mozaikler Mardin Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı. Kaçak kazıyı yapanlarından bulunması için çalışma başlatılırken İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne söz konu alanda kazı yapılması için başvuru yapıldı.
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Heyecan yarattı
Göktaş Mahallesi Muhtarı Barış Yaşar, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunmasının mahallede heyecan yarattığını söyledi.
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Binlerce yıl öncesine ait
Yaşar, şöyle konuştu: Mozaik gün yüzüne çıkınca güzel şeyler ortaya çıkacak.
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