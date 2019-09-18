Sarhoş İngilizler kaçırdıkları uçağın peşinden koştu

İki İngiliz yolcunun kaçırdıkları uçağı yakalamak için piste girip peşinden koştuğu belirtildi.

İngiliz medyasına göre, baba-oğul iki İngiliz, İtalya'nın Sardinya Adası'ndan İngiltere'ye dönmek için gittikleri havaalanındaki barda sarhoş oldu.

65 yaşındaki baba Antonino Loi ile 40 yaşındaki oğlu Tony Loi, bu sırada EasyJet Havayolları'nın Londra uçuşu için kapının kapandığını fark etmedi.

Hatalarının farkına geç de olsa varan İngilizler, acil durum kapısını kullanarak piste girdi.

Kaçırdıkları uçağın peşinden koşan baba-oğul, silahlı polislerin müdahalesiyle durduruldu.

Kişi başı 2 bin avro (12 bin 500 TL) para cezası verilen İngilizler olayı eğlenceli bulsalar da polis iki yolcunun böyle yaparak vurulma riski taşıdığını belirtti.

Havaalanı polislerinden Mimmo Bari, "Tekerlekli bavullarıyla (pistteki) görüntüleri, bir komedi filminden sahne gibiydi ancak başka yerde olsa vurulma riski ile karşı karşıya kalabilirlerdi." dedi.

Yolculardan Tony Loi ise "Yanlış kapıyı açtım, tamam mı, ama bir suçlu değilim. Sadece uçağa binmek istedim." diye konuştu. Loi, sarhoş oldukları iddiasını da reddetti.

EasyJet'ten yapılan açıklamada da iki yolcunun seyahat etmesine izin verilmediği ve polisler tarafından gözaltına alındıkları belirtildi.