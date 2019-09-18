İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük inşaatçıya satıldı! Dikkat çeken rakam

Uludağ sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50’sinin Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur tarafından satın alındığı açıklandı.

Webrazzi'de Erdal Kaplansever imzasıyla yer alan habere göre, 28 yaşındaki genç girişimci, Türkiye’de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını inşaat sektöründe katma değer elde etmek için kullanacak.

Uludağ Sözlük’ün dijital dünyadaki büyük yolculuğu 2005’te öğrenci projesi olarak başladı. 4 yıl sonra İnci Sözlük, çok kısa süre içinde kendi kitlesini oluşturarak Türkiye'de adını duyurdu. Ardından İncicaps ve Haberself ile geniş kitlelere ulaşan bu iki sözlük platformu, sosyal medyada da geniş bir takipçiye ulaştı.

Kurumsallaşma ve yatırımlara hız verilecek

Şirketin yarı hissesinin satışı sonrasında yönetim kadrosunun ve ekibinin çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Sözlüklerden ve sosyal platformlardan oluşan şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmaların yapılacağı, önümüzdeki dönemde uygulama geliştirme konusunda insan kaynağı yatırımına gidileceği ifade ediliyor. Ayrıca sözlüklerle birlikte sosyal medya profillerindeki takipçi kitlesine dönük oyunlar geliştirilmesi için de çalışmalara hız verileceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin ikinci en büyük sözlük sitesi

Kuruluş tarihi 2005 olan Uludağ Sözlük, bugün 850 bin günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üyeyle Türkiye’nin ikinci en büyük sözlük sitesi. 2009 doğumlu İnci Sözlük ise 1,2 milyon üyeye ve sosyal medyada toplam 15 milyon takipçiye sahip. Uludağ Sözlük’te 3 milyon konu başlığıyla ilgili 22 milyon yazı (entry) yer alıyor.