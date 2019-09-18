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Mansur Yavaş sözünü tuttu! Yüzde 50 indirim uygulanmaya başlandı

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonucunda öğrenci evlerinde su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmaya başladı. İndirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin gerekli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te üniversite öğrenimi gören öğrenciler için seçim döneminde verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştirdi. Belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasına başlandı.

Yavaş'ın, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirimli olacağını açıklamasının ardından, 15 Haziran'dan itibaren su tarifesinden 156 öğrenci yararlandı. Okulların açılmasıyla birlikte abone sayısının daha da arttığını belirten ASKİ yetkilileri, bu desteğin öğrencilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ettiler.

Öğrenciler memnun
Başkent'te üniversite öğrenimi görmek üzere başka kentlerden gelen öğrenciler bu uygulamadan ağırlıklı olarak yararlanırken, ASKİ'ye başvuran öğrenciler, bu destek için Yavaş'a teşekkür etti. Öğrenciler zaten maddi gelirlerinin yüksek olmadığını belirterek, şunları söylediler: “Çok paraya ihtiyaç duyuyoruz. Bir öğrencinin 50 TL burs bulması bile zorlaştı. Bizim için 50 TL ile 70 TL arası bir katkı olacak. Belediye Başkanlarının gençliğe yatırım yapması lazım tıpkı Mahsur Yavaş'ın yaptığı gibi. Bu uygulama bizi değerli hissettirdi.”

İndirimden yararlanmanın şartları
Başkent'te öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan uygulanmadan şu şartları sağlayan öğrenciler yararlanabilecek:
- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,
- Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,
- Öğrenci Evi'nden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz etmesi,
- Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması.

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