Antalya'da platonik aşık olduğu İngiliz kadına dehşeti yaşattı...

ANTALYA'da platonik aşık olduğu İngiliz kadının evinde gördüğü erkeği tabancayla ağır yaralayan 'Zaza' lakaplı Abdullah O. (27), otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. Abdullah O., evde gördüğü erkeği hırsız sandığını ve ateş ettiğini söyledi

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde cumartesi saat 20.30 sıralarında, platonik aşık olduğu İngiliz kadın B.G.'nin (26) evinde bir erkek gören Abdullah O., eve girdi. Yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla evde bulunan Ö.Y.'ye (26) 2 el ateş ederek yaralayan Abdullah O., olay yerinden kaçtı. Omzundan ve başından yaralanan Ö.Y., haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Ö.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çok sayıda sabıkası bulunuyor

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıkları ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemesi sonucu olayı gerçekleştirenin, 'Zaza' lakabıyla tanınan ve çok sayıda sabıka kaydı bulunan evli ve 3 çocuk babası Abdullah O. olduğunu tespit etti. Abdullah O.'yu arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, şüphelinin R.A.'nın evinde saklandığı bilgisi üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Jandarmada ifade vermeyi reddetti

Abdullah O.'nun R.A.'dan aldığı otomobille Antalya'da doğru gittiğini tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla, ilçe çıkışında araçlarla yaşanan kovalamacanın ardından sıkıştırarak yakaladı. Gözaltına alınan Abdullah O., jandarmada ifade vermeyi reddetti. Abdullah O. jandarmada işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Hırsız olabileceğini düşündüm

Abdullah O. savcılıkta verdiği ifadede, İngiliz kadın B.G.'ye aşık olduğunu söylerken, "Olayın olduğu akşam evde bir erkek gördüm. Hırsız olabileceğini düşündüm. Hemen eve girdim ve 2 el ateş ettim. Ardından olay yerinden kaçtım" dedi.

Savcılık sorgusunun ardından Abdullah O. çıkarıldığı Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.