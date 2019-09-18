Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan için ilginç yorum! Biraz ketum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlatırken Erdoğan için ilginç bir ifade kullandı. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın da kanaatlerini dile getirdiğini ancak bazı konularda biraz "ketum" olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan ile geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirten Karamollaoğlu, bu görüşmede kendisinin endişelerini ve Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri dile getirdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz ketum

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kanaatlerini dile getirdiğini ancak bazı konularda biraz "ketum" kaldığını ifade ederek, "Bu tabii onun takdiridir. Aslında konuşma oldukça uzun bir zaman aldı. O da konuşmanın biraz rahat geçmiş olmasından kaynaklanıyor zannediyorum." diye konuştu.

Suriye'nin bugün çözümü artık kolay değil

Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın oluşturduğu Astana formatında beşincisi düzenlenen "Üçlü Zirve"ye değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi: Tabii Suriye'nin bugün çözümü artık kolay değil, çok zor. Kan gölüne dönmüş, milyonlarca insan memleketini terk etmiş. Bir iç savaş çıkmış.

Amerika Birleşik Devletleri burnunu sokmaya devam ederse...

Dokuz yıldır birbirleriyle harp ediyorlar. Bunun neticesinde orada barışı sağlayabilmek için çok kararlı ve kapsamlı adımlara ihtiyaç var. Bundan dolayı da Astana görüşmelerinin bir devamı mahiyetinde olan Çankaya zirvesini çok önemsediğimizi, burada alınan kararları da desteklediğimizi, arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kararlar ümit ediyorum ki başarıyla yürütülür ama Amerika Birleşik Devletleri burnunu sokmaya devam ederse, bu neticeleri almanın o kadar kolay olacağını da zannetmiyorum.

Kaygısız, plansız ve programsız borçlanılamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Borçlanma Genel Müdürlüğü kurulduğunu anımsatan Karamollaoğlu, Türkiye'de artık kaygısız, plansız ve programsız borçlanılamayacağını kaydetti.