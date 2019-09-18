Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor! ABD İdlib'deki 'adamlarını' çekiyor

ABD'nin İdlib'deki danışman ve istihbaratçılarının yanı sıra kontrolündeki militanları çekmeye başladığı belirtildi.

Ortadoğu'daki gelişmeleri etkileyecek iddia Rusya’nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'dan geldi. Gazeteye göre Irak ve Ürdün’deki militanlar terör saldırıları düzenlemek amacıyla Suriye’nin güneyine geçiş yapabilir.

Hamle üçlü zirve sonrası geldi

Haberin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle yaptığı üçlü zirvede İdlib’in temizlenmesi için ek önlemler alınacağının açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

'200 militan' iddiası

İdlib’in Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesinden endişe eden ABD, bu bölgedeki askeri danışmanlarını, istihbarat üyelerini ve kendi kontrolündeki militanları tahliye etmeye başladı. Yaklaşık 200 kişiden oluştuğu belirtilen militanların El Nusra Cephesi ve Türkistan İslam Partisi üyeleri olduğu öne sürülüyor.

'Koruma operasyonları'

ABD, ‘kendi adamlarının’ tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için 31 Ağustos’ta İdlib’de düzenlediği ‘koruma operasyonlarını’ da tekrarlamayı planlıyor. ABD bu tarihte, Suriye ordusunun tek taraflı ateşkes ilanını müteakip İdlib’in Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü belirtilmişti. Washington, saldırı hakkında Rusya ve Türkiye’yi önceden bilgilendirmemişti.

"Irak ve Ürdün’deki militanlar Suriye’ye gönderilebilir"

Bir diğer iddia ise şöyle: ‘ABD’nin kontrolünde Irak ve Ürdün’de bulunan sabotaj grupları’, yakın gelecekte Suriye’nin güney ve güneydoğu bölgelerine intikal edebilir. Haberde, militan grupların amacının Suriye’de saldırılar düzenleyerek Şam yönetiminin İdlib’i özgürleştirme ve diğer bölgelerdeki terörle mücadele faaliyetlerini sekteye uğratmak olduğu belirtildi.