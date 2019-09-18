'Kılıçdaroğlu'nu öldüreceklerdi' sözleri gündeme bomba gibi düştü

ÇUBUK'taki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklamalar yapan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, saldırganların IŞİD üyesi olduklarını itiraf ettiklerini söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Üzerine minibüs sürerek öldüreceklerdi

"Saldırganlar IŞİD üyesi olduklarını genel başkanımızın üzerine minibüsü sürerek öldürmek istediklerini itiraf etmişlerdir." diyen Özkoç, "Buna rağmen adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan beraat etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Yani 'Öldüremediniz Kılıçdaroğlu'nu'

Mahkeme Kılıçdaroğlu'na uzak mesafedeydiler, teşebbüsleri sonuç doğurmadı, yani 'Öldüremediniz Kılıçdaroğlu'nu' diyerek sadece örgüt üyeliğinden suçlu bulmuşlardır. Son olarak İçişleri Bakanı sıfatı taşıyan koltuğu işgal eden bir kişinin tehdit ve hakaretlerinin hedefinde de yer almıştır.