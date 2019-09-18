Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme! Kural hatası Nihat Özdemir ve MHK Başkanı da var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçıyla ilgili ''Alanyaspor maçındaki kural hatası gündemimizde. Başvuru yapacağız. Bize göre hata var.'' dedi. Ali Koç, Fatih Terim'e göndermede bulunurken Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Pazartesi akşamı oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapılıp yapılmadığıyla ilgili konuda görüşünü bildiren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı; ''Bize göre kural hatası var, bir tanesi yoruma hiç açık değil. Alanyaspor maçındaki kural hatası gündemimizde. Başvuru yapacağız. Bize göre hata var. Şunu görüyorum ki yeni kurallar, yeni düzenlemeler yorumcular tarafından da algılanmamış, incelenmemiş. Federasyonun da bu konuda bilgilendirme yapması lazım.

''Yayıncı kuruluş ile temastayız''

Kural hatası için itirazımız olacak. Üç gün süremiz var. TFF başkanlığına yapacağız. Bize verilen sürede inceleme yapıyoruz. İlkinde görüntü sıkıntısı vardı. Yayıncı kuruluş ile temastayız, onlara teşekkür ediyorum, görüntüleri aldık.

''Bakıyorum ki algı operasyonları başlamış bile''

Algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde incelenirse en doğru kararın verileceğini düşünüyorum ama bakıyorum ki algı operasyonları başlamış bile. Biz de az konuşup öz konuşmaya çalışıyoruz.

''Nihat Özdemir ile verdiğim fotoğraf beni rahatsız etmiyor''

Söz konusu Nihat bey olunca neden bu kadar gündeme geliyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Nihat Özdemir ile verdiğim fotoğraf beni rahatsız etmiyor, olayı sizler büyütüyorsunuz. Çok fazla hakem hatası yapıldığından bahsetmek için erken. Bence vahim olan TFF üstünde baskı yaratmak için gereksiz polemikler oluşturulması. Enteresan bir dönemden geçiyoruz.

''Haberi yapan isim de manidar''

(Zekeriya Alp'in Sözcü gazetesine verdiği röportaj) MHK Başkanı bence futbol için önemli bir değer. Bu tecrübede birinin böyle bir açıklama yapacağın hiç sanmıyorum. MHK Başkanı bence futbol için önemli bir değer. Bu tecrübede birinin böyle bir açıklama yapacağını sanmıyorum. Haberi yapan isim de manidar. Ses kaydı duyarsam inanırım.

''Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?"

(Fatih Terim) Dünkü basın toplantısını duymadım. Geçenlerde Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kuruluna seçildik. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok tweet 19:05'te atılmış o konuşuluyor. Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık hayatında nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım. Futbolun içinde bu denli olan birinin sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir, bunu konuşalım. Ama 19.05'te atılan bir tweet daha çok konuşuluyor.''

“Donk’un olayına da MHK yorum yapmıştı ama”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in daha önce Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapmasının eleştirilmesiyle ilgili konuşan Ali Koç, “Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanı’ydı, Haluk Ulusoy Galatasaray Kongre Üyesi’ydi. Geçmiş başkanlara bakın, rahmetli Hasan Bey iyi bir Beşiktaş taraftarıydı, Mehmet Ali Aydınlar da Fenerbahçe Başkan Adayı oldu. Bu durum bu işin doğasında var. Söz konusu Fenerbahçe olunca bu durum niye böyle oluyor” dedi. Alanyaspor maçıyla ilgili yorumlarına devam eden Ali Koç, “İkinci yarıda fark da atabilirdik fark da yiyebilirdik. Bu futbol ve sonucu belli olmaz. 1-0 öndeydik ve ilk yarının uzatmalarının son dakikasında bir gol yedik. Defans hatası, kaleci hatası var. Ama bir müddet sonra kural hatası olabileceği, ikinci golde de kural hatası olması durumu söz konusu oldu. Bunlar olmasaydı maçın sonucu ne olurdu kimse bilemez. Ama net bir şey var ki kural hatası olması durumunda tekrarlanması gerekiyor. Geçmişte Donk’un olayı vardı ve MHK görüş bildirmişti hata yok diye, ama maç tekrarlanmıştı” diye konuştu.

“1959 öncesi için çalışmamızı yapıyoruz”

Fenerbahçe’nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarının tescil edilmesi için çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bunun liglere nasıl cereyan ettiğiyle bir ilgisi yok. En az polemiklerin olduğu bir sezon yaşanmasını umut ediyoruz” dedi.