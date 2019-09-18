Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanalların frekansını ayarlama
Club Brugge - Galatasaray maçını beIN Sports şifreli olarak saat 19.55'ten itibaren canlı olarak verirken , maçı şifresiz olarak Azeri CBC Sport kanalından izleyebilirsiniz. Sizler için şifresiz kanalın uydu frekanslarını ve uydu ayarlarını nasıl yapacağınızı hazırladık.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te oynanıyor. Club Brugge Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetirken, yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi maçını beIN Sports 1 kanalı şifreli olarak yayınlıyor. Ancak dilerseniz şifresiz izleme imkanınız da var.
Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar
Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak. CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
Uydu frekansını nasıl ayarlayacaksınız? Adım adım yazdığımız süreçleri izleyin:
1. aşama: Eğer Türksat çanağına ayarlayacaksanı; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.