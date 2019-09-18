Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanalların frekansını ayarlama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te oynanıyor. Club Brugge Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetirken, yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi maçını beIN Sports 1 kanalı şifreli olarak yayınlıyor. Ancak dilerseniz şifresiz izleme imkanınız da var.